SAT.1Staffel 10Folge 142vom 25.08.2024
23 Min.Folge vom 25.08.2024Ab 12

Die Kommissare werden Zeuge eines Familiendramas. Der sechsjährige Emil verschwindet spurlos. Am nächsten Tag wird die Tante des Jungen Opfer eines Messerangriffs und kurz darauf findet man auch den Onkel - aufgehängt im Wald. Von dem Vater des Kindes fehlt jede Spur. Was ist mit Vater und Sohn passiert?

SAT.1
