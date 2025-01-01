Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tote Killer töten nicht

SAT.1Staffel 10Folge 143
Tote Killer töten nicht

Tote Killer töten nichtJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 143: Tote Killer töten nicht

22 Min.Ab 12

Ein ungewöhnlicher Fall für die Kommissare vom K11: Der natürliche Tod eines Mannes zwingt sie zu einem gefährlichen Einsatz, der Tote war Auftragskiller. Seine Zielperson: ein erfolgreicher Geschäftsmann. Der Auftraggeber ist unbekannt. Michael Naseband muss in die Rolle des Killers schlüpfen, um die Zielperson zu schützen - und steht plötzlich selbst unter Zugzwang ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen