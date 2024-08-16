K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 89: Tödlicher Notruf
24 Min.Folge vom 16.08.2024Ab 12
Eine Mitarbeiterin der Polizeinotrufzentrale wird ermordet. Es stellt sich heraus, dass das Opfer heimlich privaten Kontakt zu einem seiner Anrufer hatte: Einem Mann, der verdächtigt wird seine Frau und Tochter umgebracht zu haben. Hat sich die junge Polizistin auf einen Psychokiller eingelassen?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1