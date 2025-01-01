K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 102: Hundert Kilo Treue
23 Min.Ab 12
Erik Streich ist berühmt, erfolgreich und sportlich. Ein Leben auf der Überholspur. Nur seine dicke Ehefrau und Managerin passt nicht ins Bild. Der 44-Jährige empfindet seine Ehefrau nur noch als widerlich und abstoßend. Heftige Streitigkeiten und Affären sind an der Tagesordnung. Doch als die Frau des Starkochs tot aufgefunden wird, sieht es schlecht aus für den Star am Kochhimmel.
