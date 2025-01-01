K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 164: Trennungsschmerz
23 Min.Ab 12
Der Pflichtverteidiger Peter Geßler wird in seiner Villa überfallen. Die Einbrecher schlagen ihn nieder, knebeln und fesseln ihn, und seine Frau Caroline wird offenbar entführt. Die Kommissare vermuten, dass ein enttäuschter Mandant von Geßler hinter der Tat steckt ...
