K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 34: Gefangen im Schnee - Teil 2
23 Min.Ab 12
Der Skiurlaub von Alexandra Rietz und Michael Naseband bessert sich nicht. Die Ermittlungen zu dem Mord an einem Bauern sind in vollem Gange, als Michael in den Bergen plötzlich vom Schwager des Toten angeschossen wird. Ist der zurückgebliebene Junge der Täter? Aber neben seinen Fingerabdrücken finden die Kommissare auch Spuren einer weiteren bekannten Person ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1