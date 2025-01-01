Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der A8 Killer

SAT.1Staffel 11Folge 73
Der A8 Killer

Der A8 Killer

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 73: Der A8 Killer

23 Min.Ab 12

Nach einem Streit mit ihrem Freund verschwindet Babette S. spurlos von einer Autobahnraststätte an der A8. Ein Sondereinsatzkommando macht sich auf die Suche nach der jungen Frau und findet an der Raststätte eine zwei Jahre alte Frauenleiche. Die bleibt nicht die letzte. Die Kommissare vom K 11 folgen der tödlichen Spur des "A8-Killers" ...

