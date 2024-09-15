K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 79: Explosive Briefe
23 Min.Folge vom 15.09.2024Ab 12
Ein Sprengsatz geht in einem Versandhandel hoch und verletzt eine Mitarbeiterin schwer. Die 28-Jährige Bürokraft verliert bei dem Anschlag fast ihre Hand. Die Kommissare ermitteln, dass der Versandhandel von einer ehemaligen Stammkundin massiv bedroht wurde. Noch während die Kommissare dem Hinweis nachgehen, geht eine weitere Briefbombe hoch. Und dieses Mal gibt es einen Toten ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1