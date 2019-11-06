Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mord in der Frauen-WG

SAT.1Staffel 2Folge 112vom 06.11.2019
Mord in der Frauen-WG

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 112: Mord in der Frauen-WG

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine junge Frau wird vergewaltigt und erdrosselt in ihrem WG-Zimmer aufgefunden. Alle Indizien sprechen für den "Balkonmörder" - er hat vor Jahren mehrere Frauen brutal vergewaltigt und umgebracht. Schnell stellt sich heraus, dass es sich bei diesem Mord um einen Trittberettfahrer handelt. Die Kommissare ermitteln im Umfeld der Frauen-WG. Das Opfer war als sexsüchtiges Luder berüchtigt, selbst vor den Männern ihrer Freundinnen hat sie nicht Halt gemacht... Rechte: Sat.1

SAT.1
