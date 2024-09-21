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K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödlicher Babyschwindel

SAT.1Staffel 2Folge 231vom 21.09.2024
Tödlicher Babyschwindel

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 231: Tödlicher Babyschwindel

23 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 12

In einem Waldstück wird eine erhängte Frau gefunden - allem Anschein nach war sie schwanger, die Spuren weisen darauf hin, dass es sich um Mord handelt. Die Kommissare ermitteln im Umfeld und finden in einem Versteck 100000 Euro.

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