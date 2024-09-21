Die geschändete SchülerinJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 60: Die geschändete Schülerin
23 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 12
Eine junge Schülerin wird von mehreren Männern vergewaltigt und fällt ins Koma. Der Vater des Mädchens beschuldigt seine Schwägerin, die als Prostituierte im Rotlichtmilieu arbeitet und zudem zur Tatzeit mit ihrer Nichte verabredet war.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 3-7, Season 10: Sat.1