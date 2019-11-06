Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod auf der Skipiste

SAT.1Staffel 2Folge 73vom 06.11.2019
Tod auf der Skipiste

Tod auf der SkipisteJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 73: Tod auf der Skipiste

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine junge Frau lehnt erdrosselt im Skilift - kurz vor ihrem Tod hatte sie Sex. Drei Männer haben ein Motiv, sie zu töten: ihr Ehemann, ein erfolgreicher Geschäftsmann, der extrem eifersüchtig ist, ein Skilehrer, mit dem sie eine Affäre hatte, und ihr Ex-Freund, ein herber Naturbursche, der sie wieder zurück haben wollte ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen