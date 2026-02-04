K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 96: Engel des Todes
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Eine Arzthelferin wird vor den Augen ihrer Kollegin absichtlich überfahren. In ihrer Wohnung finden die Kommissare einen Trennungsbrief an ihren Freund. Der Mann bestreitet die Tat und führt die Kommissare auf eine neue Spur - die Tote war nämlich auf ein schockierendes Geheimnis ihres Chefs gestoßen: Angeblich ist die Zulassung des Arztes gefälscht ...
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K 11 - Kommissare im Einsatz
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Genre:Reality
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-7, Season 10: Sat.1