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K 11 - Kommissare im Einsatz

Entführung zum Geburtstag

SAT.1Staffel 4Folge 118vom 04.02.2026
Entführung zum Geburtstag

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 118: Entführung zum Geburtstag

21 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Gerichtsmediziner Alsleben hat Geburtstag. Die Kommissare Naseband und Rietz haben eine besondere Überraschung: Eine strippende "Krankenschwester" soll dem Doc den Abend versüßen. Doch das erotische Geschenk wird zur tödlichen Falle. Die Stripperin schaltet den Gerichtmediziner mit K.O.-Tropfen aus und kidnappt ihn. Ein Einsatzkommando startet die Suche nach dem Gerichtsmediziner ...

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