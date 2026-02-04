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K 11 - Kommissare im Einsatz

Gerichtsmediziner in Gefahr

SAT.1Staffel 4Folge 122vom 04.02.2026
Gerichtsmediziner in Gefahr

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 122: Gerichtsmediziner in Gefahr

22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Gerichtsmediziner Dr. Alsleben findet im Wald die Leiche eines Försters. Bevor er die Polizei rufen kann, wird er niedergeschlagen. Als er aufwacht, ist die Leiche verschwunden. Die Kommissare Rietz und Grass leiten eine Suchaktion ein. Sie finden den Toten verscharrt im Wald. Unter Verdacht gerät ein gewissenloser Wilderer ...

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