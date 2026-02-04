K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 156: Tödlicher Filmdreh
22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Während eines Filmdrehs wird die Hauptdarstellerin brutal erstochen. Die Tote hatte kurz zuvor das Vermögen ihres verheirateten Geliebten geerbt. Seine Witwe hat er nur mit dem Pflichtteil abgespeist. Daher gab es häufig Streit zwischen den beiden Frauen. Auch am Tag des Mordes kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen den Rivalinnen ...
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-7, Season 10: Sat.1