K 11 - Kommissare im Einsatz

Geiselnahme im Kinderhort

SAT.1Staffel 5Folge 75
21 Min.Ab 12

Ein entflohener Häftling dringt mit einer Waffe in einen Hort ein und nimmt die dort anwesenden Kinder als Geisel. Kommissarin Rietz versucht zu vermitteln und gerät dabei selbst in die Gewalt des Kriminellen. Der aggressive Mann entpuppt sich als Vater von einem der Kinder. Besonders alarmierend: Er wurde wegen sexuellen Missbrauchs seiner Tochter verurteilt!

