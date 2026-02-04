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K 11 - Kommissare im Einsatz

Diebin unter Beschuss

SAT.1Staffel 6Folge 194vom 04.02.2026
Diebin unter Beschuss

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 194: Diebin unter Beschuss

22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Ein junges Diebespärchen klaut einer Passantin die Handtasche und entkommt. Am nächsten Tag wird ein Mädchen bewusstlos in einem Freibad gefunden: Es ist die Taschendiebin, jemand wollte sie töten. Als die Kommissare sie im Krankenhaus befragen wollen, ist sie verschwunden - dann wird die Leiche ihres Komplizen gefunden ...

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