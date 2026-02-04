Der gekaufte SelbstmordJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 196: Der gekaufte Selbstmord
22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Ein verzweifelter Mann gibt seine eigene Ermordung in Auftrag. Kurz darauf gewinnt er fünf Millionen in der Lotterie und will nicht mehr sterben.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 3-7, Season 10: Sat.1