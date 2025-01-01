Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Hauch des Todes

SAT.1Staffel 7Folge 57
Der Hauch des Todes

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 57: Der Hauch des Todes

22 Min.Ab 12

Eine Frau liegt vergewaltigt und erwürgt in ihrer Wohnung. Vieles deutet auf einen Serientäter hin, denn die Tote ist bereits die vierte Frau, die auf ähnliche Weise umgebracht wurde. Eines ist auffällig: Bei den verschiedenen Zeugenaussagen wurde immer der Lieferwagen einer Kurierfirma vor den jeweiligen Wohnhäusern der Toten gesehen. Kurze Zeit später schlägt der Täter erneut zu, doch diesmal überlebt sein Opfer ...

