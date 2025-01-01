K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 103: Brut der Toten
23 Min.Ab 12
Ein Frauenmörder schlägt erneut zu. Wieder wird die Leiche einer jungen Frau in einem Waldstück gefunden - bereits das dritte Mädchen in drei Jahren. Alle Frauen wurden grausam erstickt und haben die Nacht vor ihrem Tod in demselben Hotel übernachtet. Die Kommissare schleusen sich als Gäste in das Horrorhaus. Der Besitzer gibt an, das Mordopfer nicht zu kennen. Eines Nachts werden die Kommissare von mysteriösen Schreien geweckt - ein Albtraum beginnt.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1