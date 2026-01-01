Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Arme reiche Welt

SAT.1Staffel 8Folge 106
Arme reiche Welt

Arme reiche Welt

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 106: Arme reiche Welt

23 Min.Ab 12

Mysteriöse Entführungsreihe: Schon wieder ist eine Jugendliche spurlos verschwunden. Innerhalb von wenigen Tagen bereits das dritte Kind. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel. Die verzweifelten Eltern sind bereit jede Summe zu zahlen, doch die Entführer stellen keine Lösegeldforderung. Was haben sie wirklich mit den Kindern vor?

