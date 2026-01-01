K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 106: Arme reiche Welt
23 Min.Ab 12
Mysteriöse Entführungsreihe: Schon wieder ist eine Jugendliche spurlos verschwunden. Innerhalb von wenigen Tagen bereits das dritte Kind. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel. Die verzweifelten Eltern sind bereit jede Summe zu zahlen, doch die Entführer stellen keine Lösegeldforderung. Was haben sie wirklich mit den Kindern vor?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1