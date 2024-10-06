Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tatort Baustelle

SAT.1Staffel 8Folge 110vom 06.10.2024
Tatort Baustelle

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 110: Tatort Baustelle

23 Min.Folge vom 06.10.2024Ab 12

Ein Bauarbeiter fällt vom Dach eines Rohbaus. Was zunächst nach einem Unfall aussieht, entpuppt sich als feiger Mord. Pikantes Detail der Ermittlungen: Der Tote war homosexuell, seine Kollegen waren Schwulenhasser. Die Suche nach dem Mörder führt die Kommissare in einen Sumpf aus Hass und Vorurteilen.

