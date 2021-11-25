Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Date mit einem Killer

SAT.1Staffel 8Folge 112vom 25.11.2021
Date mit einem Killer

Date mit einem KillerJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 112: Date mit einem Killer

23 Min.Folge vom 25.11.2021Ab 12

Vergewaltigt und ermordet in der eigenen Wohnung - die junge Frau hatte keine Chance. Ihr älterer Bruder macht sich große Vorwürfe. Hätte er seine kleine Schwester nicht alleine zu Hause gelassen, wäre sie vielleicht noch am Leben. Die Kommissare finden heraus, dass sie womöglich ein Date mit dem Killer hatte. Doch erst ein weiterer Mord deckt das gesamte Ausmaß der Familientragödie auf ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen