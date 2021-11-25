K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 112: Date mit einem Killer
23 Min.Folge vom 25.11.2021Ab 12
Vergewaltigt und ermordet in der eigenen Wohnung - die junge Frau hatte keine Chance. Ihr älterer Bruder macht sich große Vorwürfe. Hätte er seine kleine Schwester nicht alleine zu Hause gelassen, wäre sie vielleicht noch am Leben. Die Kommissare finden heraus, dass sie womöglich ein Date mit dem Killer hatte. Doch erst ein weiterer Mord deckt das gesamte Ausmaß der Familientragödie auf ...
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1