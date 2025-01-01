K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 30: Mörderische Fantasien
23 Min.Ab 12
Ein Schriftsteller soll im Drogenrausch eine Prostituierte ermordet haben. Doch er will sich an nichts mehr erinnern können und weist jede Schuld von sich. Auffällig bei dem Fall ist allerdings, dass der Mord Ähnlichkeiten mit einigen Szenen aus dem aktuellen Roman des Verdächtigen hat. Wurden hier die Grenzen zwischen Realität und Sexfantasien verwischt? Doch auch der Bordellbesitzer, für den die Tote arbeitete, rückt ins Visier der Fahnder ...
