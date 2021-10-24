K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 49: Das Geständnis
23 Min.Folge vom 24.10.2021Ab 12
Fünf Frauen werden innerhalb kurzer Zeit bestialisch ermordet. Bei allen Opfern handelt es sich um Prostituierte, und es ist immer der gleiche Typ: Mitte zwanzig, blond und schlank.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
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Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-8, Season 10: Sat.1