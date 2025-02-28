Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Blut geleckt

SAT.1Staffel 8Folge 75vom 28.02.2025
Blut geleckt

Folge 75: Blut geleckt

22 Min.Folge vom 28.02.2025Ab 12

Gruseliger Fund in einem Wald: Aus dem Boden ragt die abgetrennte Hand eines Toten. Leichenspürhunde finden die übrigen Körperteile und den Torso eines Mannes. Er wurde auf grausame Weise ermordet und zerstückelt. Die Kommissare können ihn identifizieren: Es ist ein seit zwei Wochen vermisster reicher Geschäftsmann. Vom Täter und Motiv fehlen jede Spur. Warum musste der Mann einen so bestialischen Tod sterben?

