K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 88: Mörder wider Willen
22 Min.Ab 12
Mord oder Notwehr? Ein Mann wird überfallen und wehrt sich. Mit bloßen Händen bricht er seinem Angreifer das Genick. Nach der Tat schweigt er und kommt in Haft. Plötzlich taucht eine Wasserleiche auf - die gleiche Handschrift wie beim ersten Toten - glatter Genickbruch. Der Verdächtige spricht weiterhin kein Wort. Mit wem haben es die Kommissare zu tun?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1