K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 8Folge 92
Folge 92: Der Herzclub-Killer

23 Min.Ab 12

Die Suche nach einem Vermissten endet tragisch auf einem Parkplatz. Mit mehreren Schussverletzungen wird die Leiche des Mannes gefunden. Eine Kugel ging mitten in sein Herz. Kurios, denn der Tote war Leiter des "Herz-Clubs", einem Club, in dem sich die Mitglieder angeblich gegenseitig unterstützen, auch finanziell. In Wirklichkeit aber hat der Mann viele seiner Mitglieder um ihr hart verdientes Geld gebracht und Existenzen zerstört. Ist der Mörder unter den Mitgliedern zu finden?

SAT.1
