K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 94: Der goldene Käfig
22 Min.Folge vom 26.03.2025Ab 12
Ein Student wird am helllichten Tag vor den Augen seiner Tante entführt. Die Kidnapper fordern von der wohlhabenden älteren Dame ein horrendes Lösegeld. Trotz aller Bemühungen geht die Geldübergabe schief. Die Täter verlangen weitere zwei Millionen Euro. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, erschießen die Entführer den Studenten vor laufender Kamera ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1