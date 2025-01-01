K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 111: Kommissarin im Zwiespalt
23 Min.Ab 6
Auf dem Schießstand wird Kommissarin Rietz Zeugin eines seltsamen Zwischenfalls: Eine Kollegin richtet für einen kurzen Moment die Waffe gegen sich selbst. Nur ein Unfall oder steckt mehr dahinter? Die junge Polizistin verschließt sich und behauptet, dass alles in Ordnung sei. Doch als die Kommissare zu einem Tatort gerufen werden, bestätigt sich ein schrecklicher Verdacht ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1