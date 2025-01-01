K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 123: Todesschande
23 Min.Ab 12
Am frühen Morgen brechen Unbekannte in die Villa von Kunsthändler Konstantin S. ein. Sie klauen sämtliche Gemälde, teure Wertgegenstände und töten den verheirateten Mann mit vier gezielten Schüssen in die Brust. Die Kommissare nehmen sofort die Ermittlungen auf.
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1