K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 128: Tod eines Störenfrieds
22 Min.Ab 12
Ein Drogendealer wird vor den Augen der Ermittler angeschossen. Der Kleinkriminelle stirbt noch in den Armen von Alexandra Rietz. Die Kommissare vermuten zuerst eine Milieutat, denn der Tote hat im Revier der Konkurrenz gedealt. Musste er das mit seinem Leben bezahlen?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1