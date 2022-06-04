K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1516: Jungfrau auf Abwegen
23 Min.Folge vom 04.06.2022Ab 12
In einem See treibt die Leiche der 20-jährigen Lena. Der pathologische Befund zeigt: Das Mädchen hatte kurz vor seinem Tod mit zwei Männern Sex. Ihre Mutter ist jedoch fest davon überzeugt, dass ihre Tochter Jungfrau war.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
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Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-7, Season 10: Sat.1