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K 11 - Kommissare im Einsatz

Jungfrau auf Abwegen

SAT.1Staffel 9Folge 1516vom 04.06.2022
Jungfrau auf Abwegen

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 1516: Jungfrau auf Abwegen

23 Min.Folge vom 04.06.2022Ab 12

In einem See treibt die Leiche der 20-jährigen Lena. Der pathologische Befund zeigt: Das Mädchen hatte kurz vor seinem Tod mit zwei Männern Sex. Ihre Mutter ist jedoch fest davon überzeugt, dass ihre Tochter Jungfrau war.

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