K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 28: Der Mörder in mir
23 Min.Folge vom 05.04.2025Ab 12
An einem See fällt ein Schuss. Ein Spaziergängerpärchen entdeckt kurz darauf die Leiche eines Mannes - getötet durch einen Schuss in die Brust. Doch der Mörder hat keine Spuren hinterlassen. Auch das Motiv ist für die Kommissare ein Rätsel. Erst die Blutprobe des Opfers bringt ein schreckliches Geheimnis ans Tageslicht. Plötzlich gibt es viele, die ein Motiv hätten. Die Kommissare jagen von einem Verdächtigen zum nächsten.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
