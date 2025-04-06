K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 33: Blind vor Liebe
23 Min.Folge vom 06.04.2025Ab 12
Grausames Verbrechen an einer jungen Frau: Ein Spaziergänger findet sie mitten am Tag. Sie ist völlig panisch und schreit vor Schmerzen. Der Frau wurde auf bestialische Weise das Augenlicht genommen. Die Kommissare sind geschockt. Wer ist zu so einer brutalen Tat fähig?
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
