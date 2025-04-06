Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Blind vor Liebe

SAT.1Staffel 9Folge 33vom 06.04.2025
Blind vor Liebe

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 33: Blind vor Liebe

23 Min.Folge vom 06.04.2025Ab 12

Grausames Verbrechen an einer jungen Frau: Ein Spaziergänger findet sie mitten am Tag. Sie ist völlig panisch und schreit vor Schmerzen. Der Frau wurde auf bestialische Weise das Augenlicht genommen. Die Kommissare sind geschockt. Wer ist zu so einer brutalen Tat fähig?

