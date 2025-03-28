K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 46: Campingplatz-Intrigen
23 Min.Folge vom 28.03.2025Ab 12
Die Leiche der 34-jährigen Anett H. wird in der Nähe ihres Wohnwagens gefunden. Die Dauercamperin wurde brutal erschlagen. Die Kommissare Alexandra Rietz und Gerrit Grass geben sich als Urlauber-Pärchen aus und ermitteln undercover auf dem Campingplatz. Doch Zeit zum Entspannen bleibt den beiden nicht - denn der Mörder läuft immer noch frei herum ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1