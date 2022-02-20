K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 48: Das 50.000-Euro-Baby
22 Min.Folge vom 20.02.2022Ab 12
Die fünf Monate alte Lilly wird gekidnappt. Die Eltern weigern sich, zur Polizei zu gehen. Als die Kommissare Tage später von der Entführung erfahren, scheint bereits alles verloren zu sein.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-7, Season 10: Sat.1