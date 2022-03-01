K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 57: Der verlorene Sohn
23 Min.Folge vom 01.03.2022Ab 12
Ein Polizeischüler wird auf dem Gelände seiner Schule erschossen. In seinem Zimmer finden die Kommissare ein Video, das ihn beim Sex mit einer Prostituierten zeigt. Allerdings leugnen diese und ihr Zuhälter, den jungen Mann gekannt zu haben.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
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Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 3-7, Season 10: Sat.1