K 11 - Kommissare im Einsatz

Verraten und verkauft

SAT.1Staffel 9Folge 58vom 13.04.2025
Folge 58: Verraten und verkauft

23 Min.Folge vom 13.04.2025Ab 12

Eine junge Asiatin bricht schwer misshandelt auf offener Straße zusammen. Alles deutet darauf hin, dass das Mädchen als illegale Prostituierte zum Anschaffen gezwungen wird. Doch aus Angst vor seinen Peinigern will das Opfer keine Namen nennen. Erst als auch das Leben ihrer kleinen Schwester auf dem Spiel steht, können die Kommissare die Frau zu einer Aussage bewegen ...

