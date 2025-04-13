K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 58: Verraten und verkauft
23 Min.Folge vom 13.04.2025Ab 12
Eine junge Asiatin bricht schwer misshandelt auf offener Straße zusammen. Alles deutet darauf hin, dass das Mädchen als illegale Prostituierte zum Anschaffen gezwungen wird. Doch aus Angst vor seinen Peinigern will das Opfer keine Namen nennen. Erst als auch das Leben ihrer kleinen Schwester auf dem Spiel steht, können die Kommissare die Frau zu einer Aussage bewegen ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1