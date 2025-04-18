Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliche Sexpartys

SAT.1Staffel 9Folge 71vom 18.04.2025
Tödliche Sexpartys

Tödliche SexpartysJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 71: Tödliche Sexpartys

23 Min.Folge vom 18.04.2025Ab 12

Eine junge Russin liegt bewusstlos vor einer Bar. Eine Gewalttat streitet die Frau ab. Die Kommissare müssen sie gehen lassen. Am nächsten Tag liegt sie tot in ihrem Bett - das Laken voller Blut. Nach der Obduktion steht fest: Die Russin starb an den Folgen einer stümperhaften Abtreibung. Was musste die junge Frau vor ihrem Tod durchmachen?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 11 Staffeln und Folgen