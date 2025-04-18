K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 71: Tödliche Sexpartys
23 Min.Folge vom 18.04.2025Ab 12
Eine junge Russin liegt bewusstlos vor einer Bar. Eine Gewalttat streitet die Frau ab. Die Kommissare müssen sie gehen lassen. Am nächsten Tag liegt sie tot in ihrem Bett - das Laken voller Blut. Nach der Obduktion steht fest: Die Russin starb an den Folgen einer stümperhaften Abtreibung. Was musste die junge Frau vor ihrem Tod durchmachen?
