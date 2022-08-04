Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Das Urlaubsduell: Marbella versus Budva in Montenegro

Kabel EinsStaffel 2022Folge 23vom 04.08.2022
Das Urlaubsduell: Marbella versus Budva in Montenegro

48 Min.Folge vom 04.08.2022Ab 12

Viele Deutsche zieht es im Urlaub Richtung Süden. Doch durch die Inflation schießen aktuell die Preise für Flüge und Hotels in die Höhe! Gibt es Geheimtipps, die mit klassischen Traumzielen mithalten können und vielleicht sogar günstiger sind? Das "K1 Magazin" macht den Test: Bekannt gegen unbekannt - Budva in Montenegro gegen Marbella in Spanien. Was haben die beiden Orte zu bieten und wie teuer ist es dort? Und: Vorsicht Taschendiebe! Wie man sich im Urlaub richtig schützt.

