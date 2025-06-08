Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

Die verschwundene Braut

SAT.1Staffel 1Folge 13vom 08.06.2025
Die verschwundene Braut

K11 - Die neuen Fälle

Folge 13: Die verschwundene Braut

25 Min.Folge vom 08.06.2025Ab 12

Auf einer türkischen Hochzeit fallen plötzlich Schüsse! Hauptkommissar Michael Naseband und seine Kollegin Daniela Stamm beruhigen die aufgeheizte Situation vor Ort. Doch dann stellen sie fest, dass die Braut verschwunden ist. Alle Zeugen machen dicht. Was steckt hinter der Mauer aus Schweigen und was ist mit der jungen Braut passiert?

