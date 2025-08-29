Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 20vom 29.08.2025
23 Min.Folge vom 29.08.2025Ab 12

Fette Klunker: Raubüberfall auf einen Schmuckladen! Daniela Stamm und Michael Naseband stehen vor einem Rätsel. Die einzige Spur ist der Fluchtwagen - bis eine unscheinbare Person ins Visier gerät.

SAT.1
