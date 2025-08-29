K11 - Die neuen Fälle
Folge 20: Fette Klunker
23 Min.Folge vom 29.08.2025Ab 12
Fette Klunker: Raubüberfall auf einen Schmuckladen! Daniela Stamm und Michael Naseband stehen vor einem Rätsel. Die einzige Spur ist der Fluchtwagen - bis eine unscheinbare Person ins Visier gerät.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen