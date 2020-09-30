K11 - Die neuen Fälle
Folge 27: Kräftemessen
23 Min.Folge vom 30.09.2020Ab 12
Riskanter Undercover-Einsatz! Eine junge Frau wird zusammen mit ihrem Freund tot in der Wohnung aufgefunden. Der mysteriöse Doppelmord führt die Kommissare Daniela Stamm und Michael Naseband an ihre Grenzen. Um den Täter zu überführen, entscheidet sich Daniela zu einem gefährlichen Schritt: Die Ermittlerin schleust sich undercover in ein Fitnessstudio ein und ahnt nicht, dass sie damit ihr eigenes Leben riskiert ...
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen