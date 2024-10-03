K11 - Die neuen Fälle
Folge 36: Ein Grab im Kiesbett
23 Min.Folge vom 03.10.2024Ab 12
Ein Mann wird tot in einer Kiesgrube gefunden. Die Todesursache ist sofort klar: Mord! Doch die Suche nach dem Täter wird zur Sisyphusarbeit. Die Kommissarinnen Alexandra Rietz und Daniela Stamm stoßen auf zahlreiche Verdächtige und Geheimnisse, verärgerte Konkurrenten, frustrierte Mitarbeiter und ein uneheliches Kind. Doch wer von ihnen war skrupellos genug für eine so grausame Tat?
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen