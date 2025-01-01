K11 - Die neuen Fälle
Folge 21: Die blaue Zunge
23 Min.Ab 12
Die Kommissare Michael Naseband und Tim Stammberger finden eine unbekannte Leiche mit einer merkwürdig verfärbten Zunge. Selbst die Gerichtsmedizin steht zunächst vor einem Rätsel.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen