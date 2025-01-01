Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

HIV per Spritze

SAT.1Staffel 2Folge 26
HIV per Spritze

K11 - Die neuen Fälle

Folge 26: HIV per Spritze

23 Min.Ab 12

Eine junge Frau behauptet, von ihrem Arzt absichtlich mit HIV infiziert worden zu sein - angeblich, weil sie ihn verlassen hat. Die Kommissare Alexandra Rietz und Michael Naseband entdecken ein Netz aus Sex, Lügen und Verleumdungen, das die Ermittlungen immer wieder auf den Kopf stellt ...

