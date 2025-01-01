K11 - Die neuen Fälle
Folge 28: Der Brückenteufel
23 Min.Ab 12
Der Brückenteufel: Ein Autofahrer entkommt nur knapp dem Tod, als ein Stein von einer Brücke auf sein Auto geworfen wird. Die Suche nach dem Brückenteufel gestaltet sich schwierig.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen