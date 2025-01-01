K11 - Die neuen Fälle
Folge 32: Die kompostierte Leiche
23 Min.Ab 12
Die kompostierte Leiche: Im Garten eines Messie-Hauses wird ein menschlicher Oberschenkelknochen gefunden. Daniela Stamm und Philipp Stehler stoßen auf ein geheimes Doppelleben.
K11 - Die neuen Fälle
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
